Alice Cooper ofrecerá un concierto el 2 de julio en Leganés (Madrid)

El veterano músico estadounidense Alice Cooper ofrecerá un único concierto en España dentro de su próxima gira que tendrá lugar el 2 de julio en la Nueva Cubierta de la localidad madrileña de Leganés, según ha informado su promotora.

Las entradas se pondrán a la venta a partir de las 10 horas del próximo lunes, 14 de febrero, a través de los distribuidores oficiales de Live Nation y de su web oficial. Quienes estén registrado en la misma, podrán acceder asimismo a partir de este viernes a una preventa abierta hasta la apertura normal de taquilla.

La última vez que Alice Cooper actúo en España fue en 2019, cuando recaló en el Sant Jordi Club de Barcelona y en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Considerado una de las grandes figuras del heavy metal y precursor del "shock-rock", este estadounidense nacido como Vincent Damon Furnier fue uno de los primeros en incorporar a sus espectáculos elementos del cine y los relatos de terror, como guillotinas o sangre falsa, que inspiraron posteriormente a otros como Marilyn Manson.

Siendo una banda completa en sus orígenes en 1964, su primer LP fue "Pretties For You" (1969), alcanzando su mayor apogeo en la década siguiente, especialmente gracias a la repercusión del disco "Billion Dollar Babies" (1973), al que siguió "Muscle of Love" ese mismo año.

Fue con el siguiente álbum, "Welcome to My Nightmare" (1975), cuando Alice Cooper se presentó ya como artista solista, componiendo a partir de entonces por su cuenta y riesgo una discografía de casi una treintena de trabajos de estudio que alcanza hasta "Detroit Stories" (2021).

En 2011, junto a los miembros de la banda original de Alice Cooper, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock N Roll, donde actuaron públicamente por primera vez en años. Además, contribuyeron al álbum de 2011 "Welcome 2 My Nightmare", una continuación del primer álbum en solitario de Furnier.