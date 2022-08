"Ali y Ava", una celebración musical del amor tardío apegada a la realidad

La alegría y la bondad como actos de resistencia es el tema central de "Ali y Ava", una historia romántica con trasfondo social y canciones de Karen Dalton, Buzzcoks o Sylvan Esso, que llega el próximo viernes a las salas de cine en España.

Su directora, la británica Clio Barnard, se dio a conocer en 2010 con un documental sobre la dramaturga Andrea Dunbar, originaria de la ciudad inglesa de Bardford, donde la propia Barnard creció y donde transcurre también "Ali y Ava".

La historia parte de dos vecinos reales de esa ciudad, un hombre dedicado a alquilar propiedades llamado Moey Hassan y una profesora asistente de nombre Rio, ambos pasados de largo los 40.

La ficción se encarga de que se enamoren entre ellos a pesar de sus diferencias de clase, raza y religión. Él es de origen paquistaní, ella descendiente de familia irlandesa católica. Les dan vida los actores Adeel Akhtar ("Enhola Holmes", "Killing Eve") y Claire Rushbrook ("Secretos y mentiras").

"No es muy frecuente encontrar historias de amor de gente de mediana edad y, en términos de casting, digamos que los actores no son los protagonistas románticos obvios, es una opción deliberada porque todos nos enamoramos, no importa la edad ni el aspecto", defiende Barnard en declaraciones a Efe.

Ali y Ava viven en barrios opuestos de la ciudad pero se conocen a través de Sofía, la hija de los inquilinos eslovacos de Ali a quien Ava cuida. A partir de ahí, una conexión profunda comienza a crecer entre ellos, a pesar de las secuelas de la relación anterior de Ava, de la confusión emocional de Ali y de las trabas que impone su entorno.

Barnard explica que quería reivindicar la bondad y la generosidad de dos personas implicadas en su comunidad, frente al clima "tumultuoso" imperante en la actualidad.

"Los políticos generan división en su propio interés, es algo muy molesto y peligroso", señala. "Yo en cambio estaba viendo sobre el terreno a gente como Rio y Moey, cómo acogían a Sophia, una niña que ha emigrado con su familia desde Europa del Este".

En el filme predomina ese tono esperanzador y amable, pero sin dejar de mostrar los lados oscuros, como el pasado familiar de Ava, con elementos extremistas, racistas y violentos.

"Si algo ha puesto en evidencia el 'Black Live Matters' es que el racismo es sistémico", opina Barnard, que aboga por hacer frente al pasado para poder avanzar.

"Ali y Ava" es en buena medida el resultado del método de trabajo de Barnard, que conoció a sus protagonistas reales cuando filmaba sus anteriores películas. Ambos han estado implicados en la producción desde que arrancó en 2016.

La directora les hizo varias entrevistas en profundidad y después montó unos talleres con actores para improvisar escenas a partir de unas propuestas esquemáticas que posteriormente reescribía. Ha rodado en los vecindarios reales y ha contado con la participación de actores no profesionales.

La música es uno de los grandes protagonistas de la película, con una banda sonora plagada de éxitos anglosajones desde Karen Dalton a Buzzcocks, La Roux, Daniel Avery, Bob Dylan o The Specials.