Alfonso Sánchez rueda en Madrid "Superagente Makey", con Leo Harlem

Alfonso Sánchez encara su tercer largometraje como director con una comedia "vibrante", de las que recuerdan "al cine clásico de acción", que se titulará "Superagente Makey", una cinta que, según dice, "va de parar un poco el ritmo de vida y reflexionar sobre qué es lo importante en el día a día".

En una entrevista telefónica con Efe en un momento de descanso del rodaje de la película en Pinto (Madrid), Sánchez ha señalado que, aunque es una comedia de acción "con todos sus ingredientes", en realidad es "la historia de un padre y una hija que, como le pasa a mucha gente, se distancian a causa de sus propios miedos".

Sánchez, con una larga trayectoria de actor en series de televisión como "Allí abajo" y largometrajes como "8 apellidos vascos", "Grupo 7" o "El mundo es suyo", que también dirigió, encara por primera vez la dirección de una película "por encargo", un formato que, lejos de constreñir, explica a Efe, le sirve para mejorar su creatividad.

"Me ha parecido muy interesante convertir una idea que no parte de ti en algo tuyo, enamorarte de ella hasta que te comprometes como si fuera tuya, le encuentras el sentido y le das tu personalidad, me ha parecido un reto superbonito, y estoy bastante contento", ha dicho.

Producida por Atresmedia con Eduardo Campoy en la producción ejecutiva "Superagente Makey" cuenta en los papeles principales con Leo Harlem, Silvia Abril y Jordi Sánchez, si no "una garantía de éxito" algo muy parecido, dice Sánchez, porque con "gente con esa capacidad de trabajo y que siente ese amor por lo que hace" certifica que "va a estar bien, vas a hacer algo bonito".

José Miguel "Makey" (Harlem) es un policía campechano que adora su trabajo en el barrio de Carabanchel y con un sentido de la responsabilidad y del honor desmesurado. Su vida da un vuelco cuando es degradado a agente de movilidad (de los que ponen multas, aclara el director) y es destinado a Marbella debido a un error garrafal.

Una vez allí, el agente se ve envuelto, sin comerlo ni beberlo, en una peligrosa trama de narcotráfico internacional.

"Hay un detonante en la película y es ese traslado a la Costa del Sol, casualmente, donde vive su hija hace tiempo. E intentan recuperarse, todo ello aderezado con una trama de acción en un entorno de crimen organizado detrás, que está muy de actualidad", cuenta Sánchez.

Para el director, la película bebe de otras clásicas de acción, como "Arma letal" o "La jungla de cristal", pero "con un punto familiar de una historia humana que llegue al espectador y que la vea muy cercana, pero desde la comedia".

"Lo bueno del cine, aparte del divertimento de ir a la sala, es que te provoca reflexionar, pensar y aprender cosas y estoy convencido de que a través de la comedia entra mejor. Yo intento que no se queden las cosas en la carcajada, sino que eso remueva el alma de los espectadores. Y eso es necesario porque la risa es curativa", considera.

Sánchez no se ha reservado ningún papel en la cinta porque deseaba centrarse "sólo en un lado" aunque reconoce que hay veces que "le entra el gusanillo y querría estar dentro".

"Pero me encanta poder usar mi experiencia y mi trabajo como actor para ayudar a los actores", remata.