Alfonso Albacete expone sus pinturas "analógicas", su biografía fragmentada

Carmen Sigüenza

El pintor Alfonso Albacete, uno de los renovadores de la pintura figurativa en la España de finales de los setenta, tiene una trayectoria de más de cuatro décadas en la que ha sido tan importante el proceso creativo como el resultado final.

Ahora, Albacete (Málaga, 1950), arquitecto de formación, reúne en la galería Marlborough de Madrid alrededor de 25 obras, en su mayoría acrílico sobre lienzo, con el título de "Pinturas analógicas", paisajes e interiores, fragmentos de su memoria. "Pintura de vida o de vida en la pintura" como él mismo explica en una entrevista con Efe.

Pregunta (P).-¿Por qué este título? ¿Es una reivindicación de la pintura?

Respuesta (P).- No es ninguna reivindicación de la pintura, con el titulo trataba de dejar claro que todas las pinturas corresponden a un modelo mental, que siempre hay una analogía con un hecho, un pensamiento o un objeto. No hay elaboraciones mentales fantásticas sino que es una pintura de vida, de hechos vividos.

P.-¿Qué contiene esta exposición?

R.-Se puede hablar de dos partes, en la sala principal hay algunas series de cuadros que se coordinan entre ellos, y luego en una pequeña sala he querido presentar una especie de instalación con dibujos, objetos e instrumentos del estudio, todos los ingredientes que han formado parte de los cuadros que se pueden ver fuera. Es como si hubiera una parte centrada en el pensamiento y otra en la acción.

P.-¿Qué significa en su obra su estudio? En la muestra, esta especie de reproducción de la intimidad de su taller es como otro cuadro, otra pintura.

R.- Para mí, el estudio siempre ha sido el lugar del ritual en lo que la pintura tiene de performance. En este lugar no solo se lleva a la práctica la pintura sino que se desarrolla mentalmente. Como se puede ver en la sala, yo en el estudio a veces escribo cosas por las paredes que van surgiendo durante el tiempo en el que voy haciendo mis cuadros. Desde mi primera exposición de pintura pura y dura del 79, que se llamaba 'En el estudio', para mí el estudio se ha convertido en una constante que recoge todo lo que yo luego desarrollo en otras series donde el estudio no es tan evidente.

P.- ¿Cómo ha influido la arquitectura en su pintura?

R.- Hay una parte de oficio, al haber estudiado arquitectura, que se aplica a la visión del espacio, al manejo de la perspectiva, pero luego hay una parte que me parece muy importante de pensamiento. La arquitectura es muy rigurosa, busca la solución óptima y, en teoría, para un problema de vida hay una sola solución. Eso sí se me comunica en los cuadros, por eso muchas veces trabajo en series largas, porque hay una especie de intento de buscar la solución óptima para un pensamiento que quiero evidenciar. Esto también es como un juego, porque el pensamiento cambia durante el proceso y por lo tanto la solución cambia, estás en un continuo camino de ida y vuelta sobre el tema.

P.- ¿Y el paisaje?

R.- Yo no viví en una ciudad hasta que tuve 17 años, entonces todo el paisaje natural lo tengo muy incorporado como escenario, por eso en esta exposición aparecen unos ciclos de tiempo que se reconocen a través de los cambios que se producen en los árboles, no en los números de un calendario.

P.- ¿Seria esta muestra una especie de recorrido autobiográfico, de ventanas a todos los paisajes de su vida?

R.- Sí, creo que tiene algo de pintura de vida o de vida en la pintura, por eso la escenificación de distintos estudios donde la creación ha sucedido. No es lo mismo ver una película de principio a fin que abrir el rollo y, a golpe de vista, tener todos los fotogramas a la vez. En este caso hablamos de lo segundo.

P.- ¿Cómo le ha afectado esta crisis sanitaria, social...? ¿Pudo seguir trabajando o se bloqueó?

R.- Tuve que interrumpir el trabajo durante un tiempo porque físicamente no me podía trasladar al estudio, seguí haciendo cosas en casa. Si me afectó más o menos en este momento no lo sé. He visto algún cuadro de esta exposición que sí tiene ese trasfondo de melancolía que tuvo el encierro.

P.- ¿Qué sensación le provoca inaugurar en estos momentos?

R.- Son unas circunstancias extrañas pero la esencia es la misma, valoro más exponer en estas circunstancias que en circunstancias normales. EFE