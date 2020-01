Àlex Rigola: "Ser consciente de la muerte te enseña a vivir mejor"

Rosa Díaz

El dramaturgo Àlex Rigola lleva enfrentándose a la muerte más de un año, el tiempo que ha estado preparando la obra de larguísimo título que se estrena mañana en la sala Beckett de Barcelona y que le ha enseñado "a morir y a vivir", según ha afirmado en una entrevista con Efe.

"Ese país sin descubrir que no deja regresar de sus fronteras a ninguno de sus viajeros" es el título de la pieza teatral, una frase del famoso soliloquio de Hamlet que hace referencia "a la muerte como viaje".

Tal como dice el oncólogo Enric Benito, uno de los muchos expertos con los que ha contado Rigola en la preparación del montaje, "probablemente la muerte es el viaje más importante de nuestra vida y es mejor aceptarlo y abrirse a él, porque es inevitable".

Como sugiere la frase de Shakespeare, cuando morimos no sabemos dónde vamos, pero sabemos que no vamos a volver, "así que lo mejor es prepararse para el viaje y no esperar al último momento -según Rigola-, porque enfrentarse a la muerte te enseña cosas de ti mismo que te ayudan a vivir mejor".

Mientras preparaba este difícil viaje escénico, Àlex Rigola conoció al padre de la actriz Alba Pujol, que estaba enfermo y era consciente de que le quedaba poco tiempo de vida.

Rigola quedó fascinado por sus reflexiones y le propuso grabar una serie de conversaciones entre él y su hija, que son la base de la obra que interpreta la propia Alba, junto al actor Pep Cruz en el papel de su padre.

El padre de Alba Pujol murió el pasado mes de octubre, poco antes del estreno de la obra en el festival Temporal Alta de Girona, donde se ofrecieron dos funciones.

Ahora vienen más de veinte representaciones en la Sala Beckett, pero Alba Pujol no tiene miedo de desmontarse emocionalmente sobre el escenario, porque "es una obra luminosa que me transmite más amor que dolor", ha confesado.

El espectáculo "no intenta remover el dolor de Alba, eso sería pornográfico -aclara Rigola-, sino que muestra todo lo positivo que se puede extraer del dolor".

"Yo he aprendido mucho con Alba, con su padre y con todos los pensadores que he consultado para preparar el espectáculo -ha añadido- y ahora me enfrento a la muerte de otra manera".

"Uno de los grandes aprendizajes es que no hay que tener miedo de la muerte ni de nada -agrega-, y también me he reconectado con los filósofos existencialistas que defienden que el sentido más profundo de la vida tiene que ver con compartirla con los demás".

"La muerte también te enseña a vivir mejor -señala-, porque elimina lo superfluo y te aconseja perdonarte a ti mismo y a los demás, porque todos cometemos errores y pasamos por malos momentos, pero hay que saber cerrarlos. Cuanto antes los cierres, mejor".

El dramaturgo reconoce que vivimos "una época de prisas" en la que la gente no se detiene a pensar en la muerte, al contrario, "la rehuye".

"Nuestra sociedad tiene una carencia en relación con este tema y nosotros estamos intentado ocupar ese espacio, aunque somos conscientes de que el teatro no cambia el mundo de golpe, sólo favorece cambios a pequeña escala", según el autor.

Una pequeña escala en la que Rigola cree y confía porque "todas estas reflexiones nos llevan a ser más humanos" y "el teatro es un buen lugar para lanzar estos pensamientos, es un ágora donde un grupo de personas interesadas reciben inputs en comunión y se encuentran con otras personas".

"El teatro puede ser el espacio no teórico de la filosofía, un espacio de acción donde tomarse muy en serio la filosofía, la sociología y todas las artes que tienen a la persona en el centro", concluye.

"Ese país sin descubrir que no deja regresar de sus fronteras a ninguno de sus viajeros" estará en la Sala Beckett hasta el próximo 23 de febrero en su versión en catalán y después se traducirá al castellano para las representaciones en el resto de España.