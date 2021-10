Álex de la Iglesia competirá en la sección oficial del Fancine de Málaga

El cineasta Álex de la Iglesia competirá con su película "Veneciafrenia" en la sección oficial del trigésimo primer Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine), que se celebrará del 10 al 18 de noviembre.

Diez largometrajes, entre ellos tres españoles y uno de animación, forman parte de la sección oficial, ha informado este viernes la organización del Fancine en un comunicado.

De la Iglesia dirige y firma el guion, junto a su colaborador habitual Jorge Guerricaechevarria, de este filme de terror protagonizado por Ingrid García Jonsson y Silvia Alonso, entre otros, que explora los efectos del turismo masivo.

Los venecianos, cansados de ver cómo su ciudad se apaga por culpa del flujo constante de visitantes, deciden poner fin a esta situación y unos turistas españoles, ajenos a este macabro plan, viajan hasta la ciudad de los canales con el objetivo de divertirse, pero una vez allí deberán luchar por salvar sus propias vidas.

También competirá "Visitante", "ópera prima" de Alberto Evangelio, que tras asumir proyectos en formato corto y series de televisión, debuta en el largometraje con una propuesta de ciencia ficción que profundiza desde un plano íntimo y fantástico en la culpa y las diferentes manifestaciones del miedo a través de un universo de realidades paralelas.

Completará el repertorio nacional "La hija", el último proyecto audiovisual de Manuel Martín Cuenca, una película de suspense sobre una quinceañera embarazada que acepta la propuesta de mejorar su vida por parte de uno de sus tutores a cambio de entregarle el bebé que espera.

La primera película de animación en la sección oficial en la historia del certamen será "Belle: The Dragon and the Freckled Princess", que llega de la mano del director japonés Mamoru Hosoda, conocido por obras como "Mirai" o "La chica que saltaba a través del tiempo".

Otra de las candidatas asiáticas será "Cliff Walkers", un proyecto dirigido por el realizador Zhang Yimou, que vuelve a la gran pantalla con una historia enmarcada en el conflicto bélico entre Japón y China antes de la Segunda Guerra Mundial.

El concurso también supondrá el estreno en España de "Hinterland" una producción austríaca dirigida por Stefan Ruzowitzky, que vira en su nuevo proyecto cinematográfico hacia una estética cercana al expresionismo para ambientar, a finales de la primera gran guerra, una historia de venganza centrada en un exprisionero que pretende dar caza al asesino de sus camaradas.

El toque gamberro y divertido de la competición lo pondrá "Wild Men", una rareza llegada desde Dinamarca con firma de Thomas Daneskov, que da un giro de tuerca a los relatos existenciales a través de un curioso protagonista.

También competirán "Prisioners of the Ghostland", la asociación cinematográfica entre el nipón Sion Sono y Nicolas Cage, así como "In the Earth", la terrorífica cinta de Ben Wheatley sobre un grupo de científicos que buscan la cura a un terrible virus en medio de un bosque encantado.

Completa los nuevos títulos anunciados "Tides", una propuesta alemana de ciencia ficción dirigida por Tim Fehlbaum y ambientada en un futuro postapocalíptico en el que una astronauta debe decidir el destino de la poca población que ha logrado sobrevivir en la Tierra.