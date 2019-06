Alessandro Baricco: Auschwitz sería hoy imposible sin que la gente lo supiera

ALESSANDRO BARICCO

El escritor italiano Alessandro Baricco, que en su nuevo ensayo "The Game" analiza los orígenes de la revolución tecnológica, ha dicho este lunes en Barcelona que "Auschwitz sería hoy imposible sin que la gente lo supiera".,Doce años después de publicar "Los bárbaros", donde Baricco reflexionaba sobre la mutación -que no invasión- que estaba sufriendo la sociedad debido al impacto de las nuevas tecnologías, en "The Game" el autor escribe, según sus palabras, "un thriller