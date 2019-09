Alejandro Landes dirige 'Monos': "Vivimos en un mundo de guerras que no tienen un claro final"

SAN SEBASTIÁN, 24 (De la enviada especial de Europa Press, Mirian San Martín)

Alejandro Landes compite en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián con 'Monos', una película con la que se acerca al comportamiento humano como "animal social" a través de un "encuentro bélico" en el que deja abiertas las preguntas que el espectador necesita responder.

"Vivimos en un mundo de guerras que no tienen un claro final", ha señalado a Europa Press el director de esta película, seleccionada para representar a Colombia en los Oscar y que desembarca en el festival donostiarra después de haber cosechado buenas críticas en Sundance, Berlín y Londres.

Landes recurre a la guerra como "catalizador" para contar la deriva del ser humano a través de ocho guerrilleros adolescentes, apodados 'Los Monos', que conviven bajo la mirada de un sargento paramilitar y cuya única misión es cuidar a su rehén, una mujer americana a la que llaman "doctora".

Según ha explicado el director, su largometraje consigue un efecto diferente al de otras películas bélicas, en las que surge un "enamoramiento" porque son "muy claras" y quedan bien delimitados los bandos a través de los "uniformes", las "banderas" y los ganadores y perdedores.

Sin embargo, en la guerra de guerrillas de Colombia no ocurre esto y es "síntoma" de lo que vive el resto del mundo, donde "ya no hay un choque clásico con las primeras filas". "Si preguntas a un estadounidense de qué lado está en Siria ni siquiera sabe contra qué se está atacando", ha destacado el director de 'Monos'.

En este sentido, ha señalado que el espectador está "acostumbrado a sentir la idea de ganador y de perdedor", de dividir entre "la derecha y la izquierda", entre el "comunista" y el que no lo es, cuando ese "concepto binario" se diluye en lo que ha llamado "bruma de guerras".

"Nos hace sentir cómodos saber que las guerras tienen razones estructurales, pero vivimos en un mundo de guerras que no tienen un claro final, las filas de batalla no están claras", ha señalado Landes, quien quería acostumbrar al espectador a "no conocer a los guerreros por ideologías sino por su humanidad".

El director de 'Monos' no deja claro si estos guerreros pertenecen a las FARC o a los paramilitares y asegura que sus "reglas de juego" están inspiradas en muchos conflictos. "Me dijeron que robé las iconografías de la guerrilla colombiana, pero es que eso no les pertenece, las adoptaron de otras guerrillas, de otros países. La guerra en la historia es un proceso migratorio, las ideas migran a la velocidad del relámpago", ha dicho.

TESTIMONIOS EN SU FAMILIA

Para evocar lo que siente un rehén, Landes no tuvo que buscar testimonios muy lejos, puesto que algunos miembros de su familia fueron secuestrados. Lo "novedoso" aquí es que el director narra el secuestro desde el punto de vista de los "secuestradores", también "secuestrados", que resulta "más pertinente o fresco".

Del mismo modo, las condiciones de rodaje se parecieron bastante a lo que el espectador ve en los paisajes montañosos de la película. A pesar de que no le gusta contar lo que hay "detrás de los telones", ha revelado que para lograr con un "pequeño presupuesto" algo "tan épico" y jugar con esa "alegoría", estaban al límite de lo que podían hacer "con el cuerpo y con la cabeza".