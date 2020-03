El alegato feminista de Amaia que se vuelve viral cuatro meses después

Amaia Romero no tiene pelos en la lengua. La ganadora de "Operación Triunfo 2017" y exrepresentante de España en el festival de Eurovisión se ha hecho viral después de que las redes hayan rescatado una intervención de la artista murciana en un acto de hace cuatro meses en el que habló sobre el papel de la mujer en el mundo de la música.

El evento fue el pasado mes de octubre con motivo del 25 aniversario de la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra. Allí, Amaia no tuvo reparos en hablar sobre el feminismo y el papel discreto que tiene la mujer en la industria en la que trabaja. "El mundo de la música parece que está muy igualado. A mí me va muy bien y estoy contenta, pero cada vez que voy a un estudio de grabación, a un plató o a la propia discográfica, los jefes y los productores son hombres. Yo nunca he ido a un estudio de grabación y me he encontrado a una mujer en la mesa de mezclas o grabando los instrumentos de las canciones. Ni una. Es verdad que yo me sentía un poco '¿qué hago aquí?'", dijo.

También contó lo que sintió en una cena con 'jefes' de una discográfica. "Yo me acuerdo de estar en la mesa sentada con los hombres hablando en actitud de machos y las mujeres al lado de cada marido. Yo pensaba que hoy en día no existía. No me imaginaba que iba a estar así de mal el mundo de la música", contó por entonces.

Amaia también criticó el 'machismo' de la prensa. "Cada vez que me sacaban fotos, tenía el forro levantado del vestido y en la Cuore me ponían 'uff', y esto con un hombre no pasa. Es algo que está muchísimo peor de lo que yo pensaba hace unos años", añadió.

VISITA A OPERACIÓN TRIUNFO

La cantante siempre se ha mostrado muy reivindicativa y ha roto con muchos clichés. Es habitual verla en photocalls luciendo vello en las axilas y usando un lenguaje poco habitual entre los grandes de la música. Su vena feminista ha estado siempre en un primer plano. Por ello, Amaia visitará junto a Alba Reche, Natalia Lacunza, Ana Lanuza, Beatriz Luengo, Marta Waterme y María Villar la academia de "Operación Triunfo" para hablar sobre feminismo a los alumnos de esta edición.

El discurso feminista está muy marcado incluso entre el propio claustro de profesores. Noemí Galera, directora de la Academia, ha lucido esta semana una camista de Malasmadres en la que se podía leer "Soy feminista" para atajar un comentario 'machista' de uno de los alumnos.