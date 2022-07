El alegato contra el machismo de "Rehana" gana el Premio Luna de Cinema Jove

"Rehana", el inquietante drama dirigido contra la normalización del machismo en las instituciones de Bangladesh, se ha alzado con el Premio Luna de Valencia al mejor largometraje de la 37 edición de Cinema Jove.

Dirigida por Abdullah Mohammad Saad, esta fue también la primera película bengalí de la historia que consiguió entrar a competición en la Sección Oficial de Cannes 2021.

"Rehana" cuenta la historia de una profesora universitaria que se mete en problemas al denunciar un abuso cometido por otro docente contra una de las alumnas del centro, informa la organización de Cinema Jove.

El jurado de largometrajes -compuesto por Jasmila bani?, Elena S. Sánchez, Ferit Karahan, Javier Marco y Federico Sartori- ha valorado la capacidad de la película para obligar al espectador a implicarse en las complejidades de la realidad.

El premio a la mejor interpretación ha sido 'ex aequo' para el actor Yerbolat Alkozha ("Happiness") y para la actriz Azmeri Haque Badhon ("Rehana"), quien recogerá esta noche su galardón en la gala de clausura de Cinema Jove que se celebrará en La Rambleta.

"Happiness" (Askar Uzabayev, 2022), devastador drama sobre la violencia de género en Kazajistán, ha sido reconocido con el premio a la mejor dirección, mientras que la mejor fotografía ha sido para "Small, Slow but Steady", del director japonés Yûta Tsukinaga.

El Premio del Público al mejor largometraje ha recaído este año en "Happiness", mientras que el Jurado Joven se ha decantado por "Feature Film About Life", de Dovile Sarutyte.

En la Sección Oficial de Cortometrajes, el premio Luna de València ha sido para "Sierra" (Sander Joon, 2022), producción estonia protagonizada por un niño que se convierte accidentalmente en un neumático de coche.

Michael Omonua, Agnès Patron y Alberto Evangelio, los tres miembros del jurado, han valorado la "rabiosa originalidad" de este corto "que construye un universo único, ocurrente secuencia tras secuencia, frenético, divertido, y que nos habla de los vínculos familiares desde una nueva perspectiva".

El fallo incluye una mención especial a "Le Voisin de Lou" (Victoria Lafaurie y Héctor Albouker, 2021), "una historia de amor juvenil que cuestiona los caminos que elegimos en la vida desde los pequeños detalles, con unas interpretaciones precisas y que traspasan la pantalla. Posee un ritmo endiablado y diálogos brillantes".

El premio del Público y el de Jurado Joven han coincidido al designar a "Les huîtres" (Maïa Descamps, 2022) como el mejor cortometraje de esta edición, entre los 57 títulos que entraban a competición.

En la Sección Oficial de webseries ha resultado ganadora la producción canadiense "Je ne suis pas un robot" (Mélanie Charbonneau, 2021).

El jurado, integrado en esta edición por Rebecca Windsor, Adjani Salmon y Elodie Mellado, ha destacado la "conexión de esta serie con una trama actual pero oculta en las sombras de las pantallas".

Además, la webserie "Lockdown" recibe la mención especial a mejor guión e interpretación "por su impecable aproximación al universo de la antología"; mejor dirección y música para "Hacked" y por último destacan la pericia de "The Gambler".

El Premio del Público ha sido para "Esto no es un hotel", producción argentina de 2021 dirigida por Dana Crosa y Andrés Proaño Mattioli, y el del Jurado Joven para la canadiense "Wipe me away" (Eric Piccoli, 2021). EFE

eb/jdm