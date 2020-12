Alcalde Pamplona sobre Sanfermines 2021, dice que existe "la ilusión de que algo ocurra" pero "las cosas no pintan bien"

Afirma que Pamplona debe estar preparada por si puede haber fiestas, pero "si por cuestiones sanitarias no puede haber, lo asumiremos"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado sobre la posibilidad de que haya Sanfermines en 2021 que "existe la ilusión de que algo ocurra en San Fermín", pero ha reconocido que "las cosas no pintan bien" debido a la pandemia de Covid-19.

En todo caso, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento debe "situarse en la posibilidad de que haya" fiestas. "Imaginemos que puede haber San Fermín y no estuviéramos preparados, eso no puede ser. Toca preparar. Cuando alguien se presenta a un premio, tiene el discurso preparado, luego no le dan el premio y no lee el discurso. Lo que no puede ser es que te den el premio y no tengas el discurso. Es parecido. Tenemos que estar preparados, y si tenemos la fortuna de poder celebrarlo de alguna forma, que estemos a la altura, pero eso no quiere decir que vaya a haber San Fermín o no", ha dicho el alcalde, en declaraciones a los medios de comunicación.

Enrique Maya ha afirmado que "las cosas no pintan bien, porque se han suspendido también la Semana Santa y las Fallas, pero son en abril y vamos a ver si de abril a julio se dan las circunstancias para poder disfrutar de alguna forma de los Sanfermines".

"¿Qué idea tengo? La verdad es que no tengo ninguna idea de lo que puede ocurrir en la ciudad en ese momento y en todo caso, si por cuestiones sanitarias no puede haber San Fermín, o los Sanfermines no son los que nos gustarían, lo asumiremos y lo aplicaremos, porque lo primero es la salud, eso está claro", ha indicado.

Al margen de las fiestas y con vistas al año 2021, Maya ha explicado que el Ayuntamiento tiene "el reto de sacar adelante los Presupuestos de 235 millones de euros, lo que nos va a exigir una labor importante de gestión". "Estamos ya en ello, estamos organizando los equipos para cumplir, porque si hay un acuerdo presupuestario es para cumplir todos y cada uno de los puntos acordados. Ahora tenemos esa responsabilidad de sacar el trabajo adelante, pero con una ilusión muy grande, y es que si somos capaces de invertir ese dinero en la ciudad, la ciudad va a estar mucho mejor a final de año que a principio de año", ha señalado.