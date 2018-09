Un álbum recopilará los grandes éxitos de Chapa Discos, de Asfalto a Leño

Un álbum titulado "Chapa, el disco de oro" y cuya publicación está prevista para el 14 de septiembre repasará los grandes éxitos del mítico sello que a partir de la Transición editó los primeros trabajos de grupos como Leño, Asfalto, Barón Rojo o Cucharada.

"Sábado noche" de Moris, "Rock & Roll en la plaza del pueblo" de Tequila, "Coge el tren" de Mermelada o "El flautista" de Ñu son algunos de los temas que incluirá este recopilatorio, que será editado por Sony Music, según ha anunciado hoy esta multinacional.

Kaka de Luxe ("Rosario, toca el pito"), Los Elegantes ("No charles más (You talk too much)"), Obús ("Vamos muy bien"), Topo ("Mis amigos dónde estarán") y Bloque ("El hijo del Alba") son otras referencias que recogerá el álbum, que verá la luz en un doble LP de edición limitada y en un CD con libreto ilustrado con fotos de la época.

Chapa Discos nació en 1975 de la mano del periodista, productor y locutor Vicente Romero, alias Mariscal, y está considerado un factor fundamental para la eclosión de todas estas bandas fundamentales del rock español y, con ellas, también de los movimientos de resistencia social.

En 2015, con motivo de su 40 cumpleaños, ya se editaron 17 vinilos con los álbumes más celebrados de su catálogo.