Alberto Olmos pone "en primer plano" el embarazo en 'Irene y el aire': "La aversión a los niños está muy en forma"

El escritor Alberto Olmos relata "en primer plano" el proceso de embarazo de su pareja y el nacimiento de su primera hija en 'Irene y el aire' (Seix Barral), una novela de hospitales, pruebas y vida cotidiana que termina por ser una suerte de "ciencia ficción parturienta", tal y como ha bromeado su autor.

"Realmente no había un relato de un libro que contase minuciosamente lo que es embarazarse y dar a luz. En las obras sobre la maternidad, no se pone en un primer plano el embarazo o el parto y yo me preguntaba cómo podía ser que eso no estuviese narrado. Así que me animaba esa especie de territorio virgen", ha explicado en una entrevista con Europa Press el columnista.

Olmos ha señalado que el nacimiento de su primera hija es "lo más impactante" que le ha pasado en la vida, y considera esos meses algo "bastante narrable". "El nacimiento de mi hija tuvo muchas idas y vueltas quirúrgicas, algo para mí como ciencia ficción parturienta. Pasó un año hasta que me puse a escribirlo", ha señalado.

Eso sí, el objetivo de Olmos ha sido el de huir de la autoficción desde "la autocomplacencia de contar la vida sin ningún tipo de esfuerzo estilístico". "Trataba de superar la facilidad de esos libros en los que el autor se dedica a contar sus cositas y, cuando se acaba el primer pasaje, va a por el siguiente espacio en blanco", ha asegurado.

LA "DESCONSIDERACIÓN" AL PADRE

El autor ha reconocido que quizás uno de los hallazgos en todo este proceso es el de la "desconsideración hacia el padre" en algunos momentos. "Es lo único medio chirriante de la narración en un libro que no es particularmente ni ácido ni crítico: esos momentos de invisibilidad fascinante, siempre dirigiéndose a la madre, que a uno le hacían sentir que no existe en sentido literal", ha comentado con humor.

Uno de los temas que aborda 'Irene y el aire' es también la relación con las amistades y cómo cambian éstas con la paternidad. "En el caso de los amigos no es una renuncia voluntaria, sino la imposibilidad misma por la falta de tiempo. A mí me fascina ahora la cantidad de tiempo libre que tenía antes de ser padre e incluso veo algo obsceno tanto autoyo en las vidas de quienes no son padres", ha añadido.

"Es lo que pasa con tener hijos, que dejas de ser lo más importante y te das cuenta de la vanidad en la que vivimos, ese mundo de la tecnología, las redes sociales y la postmodernidad", ha señalado Olmos. Preguntado al respecto de la pandemia de coronavirus y el lugar que han tenido los niños en ella, el escritor segoviano se ha mostrado crítico.

LAS OFENSAS Y LOS NIÑOS

"Vivimos en una sociedad tan absurda que todo el mundo se ofende por todo, pero con los niños, que no pueden defenderse, la aversión está muy en forma. Y esa aversión alcanzó un punto fascinante con el desconfinamiento puntual de los niños el pasado mes de mayo, que hubo que aguantar unas cosas increíbles", ha lamentado.

"Primero, había un comité de expertos y su dictamen final fue que se podía llevar a los niños a los supermercados, pero como luego se quejó la gente, dijeron que vale, que a la calle. Y después, ahora no se puede decir 'tía buena', pero por lo visto puedes poner un hashtag de '#subnormales' en mayúsculas aludiendo a los padres por haber salido a la calle y que con cuatro fotos mal tomadas parecía que estuviesen apelotonados", ha criticado.

¿Se arrepiente uno de ser padre y es algo que se pueda decir? "Es complicado, porque ser padre se hace largo, no tienes tiempo para ti y es algo sacrificado. Pero no te puedes arrepentir, ¿después como sigues viviendo? Además, creo que es una experiencia impagabale: de entre la gente normal, casi nadie ha hecho algo más meritorio que tener hijos", ha concluido.