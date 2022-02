Alberto Iglesias, la cuarta nominación desde el cine de David contra Goliat

Alberto Iglesias ha conseguido su cuarta nominación al Óscar por la música de "Madres paralelas", una película totalmente española de un cine que es un poco "David contra Goliat", ha señalado en declaraciones a Efe tras conocerse su candidatura y la de Penélope Cruz, protagonista de la cinta.

El cine español "se basa en artesanado y en artistas muy dedicados que hacen un esfuerzo, que tratan de hacer películas verdaderas y que lleguen al público al mismo tiempo", como es el caso de "Madres paralelas".

Una cinta que ha tenido gran repercusión en todo el mundo, en gran parte por elementos como los de las fosas comunes y la memoria histórica, como decía Pedro Almodóvar en alguna entrevista y recordaba hoy Iglesias.

"Hay muertos por todos lados, enterrados de mala manera, y cualquier país puede entender esa mirada que en el fondo no es más que para restaurar heridas y mirar para delante, de lo que se trata es de construir un futuro fuerte y en el que todos estemos unidos", ha resaltado el compositor.

Para Iglesias, la película lanza un mensaje de unión, de mirar al pasado para poder mirar al futuro. "La historia no se ha terminado, hay que interpretar la historia y darle nuevos sentidos".

Sonriendo dentro de su conocida timidez -"me gustaría no tenerla y ser más descarado", reconoce- asegura que ha sido una gran sorpresa esta nominación porque lograrla siempre es algo muy difícil.

Y, aunque sabía que hoy eran las nominaciones, pensó que ya habían salido y no se dio cuenta de que su mujer, "que tenía el teléfono, sigilosamente mirando a ver qué pasaba", ha visto los anuncios y le ha comunicado la candidatura, una noticia que le ha producido una "alegría muy grande".

Es su cuarta nominación tras las obtenidas por "El jardinero fiel" (2005), "Cometas en el cielo" (2007) y "El topo" (2011), pero la primera por una colaboración con Pedro Almodóvar, un cineasta esencial en su carrera, lo que confiere a este reconocimiento un sentido especial.

"Hay un sentimiento de ver hacia atrás, de ver el tiempo que he estado con Pedro y cuánto hemos trabajado, cuántos años, la confianza que ha tenido en mí en estos años y lo que he aprendido con él. Me he acordado sobre todo de esa raíz que nos ha sujetado tan fuertemente en estos años", ha resaltado Iglesias.

En sus colaboraciones con Almodóvar han buscado siempre que la resonancia musical fuera fuerte y verdadera. "No ha tenido impaciencia por que yo encuentre las vías de la inspiración, es un reconocimiento que me ha dado otras veces la Academia (de Hollywood), pero este resume un poco" toda su carrera.

Y es además una excepción en los Óscar porque es una película española, una cinta en la que le fue muy fácil trabajar tras ver "la actuación portentosa de Penélope", que le estremeció y le ayudó en su trabajo.

Vio la cinta sin acabar el montaje y le conmovió la profundidad de los personajes y la complejidad de las emociones, que tenían una "resonancia musical casi inmediata".

Eso le permitió traducir, no sin esfuerzo pero fácilmente, los primeros esbozos de la composición que dieron pie a un proceso en el que Almodóvar y él estuvieron bastante de acuerdo en lo que debían hacer.

Sobre la competencia en la categoría de mejor banda sonora -Hans Zimmer, por "Dune"; Jonny Greenwood, por "El poder del perro"; Germaine Franco, por "Encanto", y Nicholas Britell, por "No mires arriba"- se ha mostrado cauto y con orgullo de estar en esa compañía.

"Es un orgullo estar con unos compositores a los que admiro y que pertenecen algunos de ellos a lo más selecto de la industria y otros más innovadores", algo que demuestra que "la música de cine tiene un pensamiento y una sonoridad muy actuales", ha añadido.

Sobre la gala de los Óscar del 27 de marzo -su cuarta ceremonia- ha asegurado que lo vive con un poco de timidez y con la ilusión de que "Madres paralelas" sea una película que llegue al público de todo el mundo.