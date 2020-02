Albert Adrià: Heart Ibiza es como el tráiler que nada explica de la película

El cocinero y pastelero Albert Adrià, que acaba de ver reconocido su Heart Ibiza como el primer local europeo que recibe el premio internacional GastroMoon, ha explicado este miércoles en Barcelona que el club ibicenco es como "el tráiler que nada explica de la película".

Los premios GastroMoon son concedidos por la Asociación Mundial de Chefs, la Asociación Internacional de Ocio Nocturno y la consultora Linkers.

Albert Adrià ha confesado que no trabaja para obtener premios o reconocimientos, pero "estos galardones reconocen el trabajo bien hecho y en este caso el esfuerzo de cinco años", en los que han mostrado su "capacidad de reinvención".

"La competitividad siempre es buena y nos gusta que los que nos rodean nos hagan ser mejores", ha dicho en referencia a la reciente primera estrella Michelin que tiene Ibiza de la mano del restaurante Es Tragón.

Adrià ha resumido el concepto de Heart Ibiza diciendo: "Recibimos a 200 personas en poco más de 45 minutos, que van a una terraza en la que degustan unas quince tapas y luego son reconducidas a la zona en la que cenarán a la carta y verán el espectáculo, en una iniciativa muy ambiciosa que fusiona música, arte y gastronomía".

Heart Ibiza, donde trabajan unas 300 personas, arranca mañana la temporada 2020 con otro reconocimiento reciente, ha recordado Adrià, estar en la posición 14 en la clasificación de "The World's 100 Best Clubs" 2019, así como la obtención de la Triple Excellence in Nightlife, la distinción más alta a nivel mundial en ocio nocturno, y el reciente premio a la innovación en restauración concedido por la revista "Références Hôteliers Restaurateurs".

El director artístico y creativo de Heart Ibiza, José Corraliza, ha subrayado que en estos cinco años han intentado crear en Ibiza "un restaurante, un espectáculo y un club" y ha reconocido que "el primer año fue una lección de humildad por las expectativas creadas ya que la gente pensaba que iba a ver el Cirque du Soleil en Las Vegas y que iba a comer en El Bulli".

Heart Ibiza trabaja la temporalidad de la isla balear y por esta razón está abierto entre mayo y octubre.

"El resto del año abrimos para eventos especiales como el festival de jazz, fin de año o Halloween, que nos sirve para el mantenimiento de las instalaciones y para mantener un vínculo con el residente local", ha comentado Corraliza.