"Alas de papel": Las preguntas sobre la clausura del diario "Egunkaria"

"Paperezko hegoak", o "Alas de papel", es un documental que hace preguntas sobre el cierre del diario Euskaldunon Egunkaria, pero es un puzzle incompleto porque quienes tuvieron "conocimiento de causa" en aquella operación enmarcada en la lucha contra ETA han rehusado participar.

Este filme, dirigido por Josu Martínez y Samara Velte, se presenta este jueves en el Festival de San Sebastián dentro de la sección Zinemira tras haber sido emitido el pasado mes de febrero en ETB-1 cuando se cumplían dieciocho años de la clausura del primer diario en euskera.

Personalidades vinculadas al mundo de la cultura y lengua vascas, para quien Egunkaria era un símbolo evidente de ambas, participan en el documental, así como algunos de los directivos del periódico, que denunciaron torturas tras su detención y que, después de ser procesados por integración en ETA, fueron absueltos.

Los exministros del Interior Jaime Mayor Oreja y Ángel Acebes, así como el exsecretario de Seguridad Ignacio Astarloa son algunos de los protagonistas de esos años en la lucha antiterrorista que no han querido dar su testimonio para esta película, así como el juez Juan del Olmo, que fue el instructor del caso.

"Es un documental que, desgraciadamente, no ha podido reunir las voces de todas las personas implicadas, pero no ha sido por falta de interés. Hemos contactado con el juez Del Olmo, con la gente que estaba en aquella época y la anterior en el Ministerio del Interior a nivel político, hemos intentado por todos los medios conseguir algún testimonio de la Guardia Civil, de gente que participó en el operativo, pero no han querido", explica a EFE Josu Martínez.

"Es un poco la espina que se te queda clavada porque habría sido un puzzle más completo", añade el realizador, que comenta que también rehusó participar Juan José Ibarretxe, aunque precisa que en este caso porque el exlehendakari no suele involucrarse en este tipo de proyectos "más allá de los temas de los que se ocupa" en el Agirre Lehendakaria Center.

"Alas de papel" sí recoge el testimonio del magistrado Javier Gómez Bermúdez, que presidió el tribunal que juzgó la causa en la Audiencia Nacional, para quien aquel caso fue "un exceso desde el principio".

No es la primera vez que el juez se pronuncia al respecto. Ya en 2018, en un acto organizado por Covite en San Sebastián, dijo que el cierre de Egunkaria fue "uno de los grandes errores" que cometió la Audiencia Nacional. "Con la ley en la mano, no se puede cerrar un medio de comunicación preventivamente. Podía ser un periódico no beligerante con ETA, pero desde luego no era ETA", aseguró.

El director del documental cree que en Euskadi la "gran mayoría" de la población, incluso quienes antes opinaban lo contrario, "tiene claro que aquello no tuvo ni pies ni cabeza, que el diario no tenía ninguna relación con ETA". No lo tiene tan claro con respecto al resto de España porque "es un tema que queda muy lejos y desde entonces ha habido muchas operaciones policiales".

"Como dice Joan Mari Torrealdai (uno de los directivos procesados), al final lo que queda son los titulares de la detención y todas las barbaridades que se dijeron, como que había sido detenido el comando de prensa de ETA. Cuando fueron absueltos, la noticia quedó en las páginas del interior", señala.

Torrealdai, que falleció en julio de 2020 y fue académico de Euskaltzaindia, habla también para esta película y lamenta que la mancha de aquellas acusaciones "siempre queda".

"Era una persona de gran prestigio y contaba cómo aquello le supuso perder muchos amigos. Había estudiado la censura y tenía muchas relaciones con el Archivo de Salamanca. Para toda aquella gente con la que había trabajado iba a ser ya para siempre un miembro de ETA. Él decía que era estigma por el que no iba a ser reparado, y es cierto que no ha habido petición de perdón más allá de la absolución", destaca el realizador.

"Alas de papel" es una producción de Tentazioak, la compañía del director teatral y cineasta Fernando Bernués, que también llevó al teatro este caso bajo el título "Los papeles de Sísifo", una obra del escritor Harkaitz Cano.

El documental recoge también el testimonio del exparlamentario y exdiputado general de Gipuzkoa José Juan González de Txabarri sobre un operativo que, según relata, iba a desarrollarse, cuatro días después del cierre de Egunkaria, en el santuario de Arantzazu, de gran simbolismo como cuna del euskera unificado, en el que iban a participar 200 guardias civiles, pero que finalmente se frustró porque un destacado responsable del PP le avisó y, tras mover diversos hilos, se pudo parar a tiempo.