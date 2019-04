Aitana Sánchez Gijón: La 'caverna' se ha levantado de forma impúdica

Concha Barrigós.

La "caverna", la ultraderecha, se ha levantado en España "de forma impúdica" y hay que luchar contra ella "con uñas y dientes" porque no se puede retroceder en la conquista de la igualdad de la mujer, asegura Aitana Sánchez Gijón, que ha regresado al teatro con el éxito de Broadway "La vuelta de Nora".

Precisamente, esta aclamada -8 candidaturas a los premios Tony- "secuela" de "Casa de Muñecas", de Ibsen, se centra en eso, en la conquista de las libertades por parte de las mujeres, la naturaleza del amor y el matrimonio, un texto que ha cosechado llenos absolutos en sus funciones por ciudades como Zaragoza y Alicante, donde se estrenó el pasado mes de octubre, y que ahora llega al Bellas Artes de Madrid.

"La obra, de Lucas Hnath, es absolutamente esperanzadora. Desde el principio me engancharon sus claroscuros. Hay mucho dolor porque Nora no es una santa, es una mujer de carne y hueso que provoca mucho dolor con sus decisiones", resume en una entrevista con EFE la actriz sobre el texto, dirigido por Andrés Lima.

El montaje, que también protagonizan Roberto Enríquez (Torvald), María Isabel Díaz Lago (Anne-Marie) y Elena Rivera (Emmy), se desarrolla en un cubo escénico de proporciones distorsionadas, asfixiante y deshumanizado que recuerda a la opresiva historia de Ibsen y sugiere tanto la época, en torno a 1894, como la modernidad.

Nora dejó a su marido y sus hijos, estuvo fuera 15 años y se convirtió en una escritora feminista de éxito vuelve a su "casa de muñecas" porque necesita que su marido firme los papeles del divorcio, que ella creía efectivo desde que se marchó, porque es "ilegal" tener identidad propia si sigue casada.

"La Nora que regresa después del famoso portazo es radicalmente distinta. Ha tenido éxito y tiene una vida elegida y no impuesta, pero también ha causado mucho dolor a todos con su ausencia. Su vuelta abre la caja de los dolores", explica Sánchez Gijón (Roma, 1968).

El montaje es de época pero con un lenguaje muy coloquial y contemporáneo tanto que los protagonistas hablan "como se habla cuando se discute con la pareja en la cocina. La propuesta da mucha libertad e invita a saltar barreras y espacios", detalla la actriz.

Con Lima ya ha hecho "Capitalismo" y "Medea" y le encanta trabajar con él: "te conduce al nudo gordiano de las emociones. 'Medea' era como la más desgarradora. Ingenua de mí, pensaba que esta iba a ser más calmada y es una barbaridad. Me deja exhausta. Rompe el esquema que han deseado para nosotras siempre, el de santa o el de puta. Es perturbador y terrorífico cuestionar los modelos".

"No digo que esas acciones -que Nora abandone a sus tres hijos- sean justificables pero a veces hay que actuar radicalmente. Con todo, la obra es esperanzadora porque la lucha de las mujeres lo es y hay que armarse de fuerza y valor. Es imparable".

Sánchez Gijón afirma que es "consciente desde siempre" del feminismo, no lo ha descubierto, "ni mucho menos", con el movimiento del '#metoo'.

"Pero como sucede con Nora, por no estar peleando todo el día, asumes ciertas cosas. Hay que luchar contra el mecanismo que nos hace tolerar los machismos automáticos, ese que nos hace estar siempre al servicio de los demás", propone.

"Este es el momento de no dejarlos pasar. A mí me han acosado en parques, me han dicho barbaridades... y no quiero eso para mis hijos. Hay que aprender a comunicarnos desde otro lugar, con armonía y comprensión, sobre todo cuando la caverna se ha levantado de forma impúdica. Hay que pelar con uñas y dientes contra ella, no podemos retroceder".

Ante las elecciones del domingo tiene "la misma proporción de esperanza que de temor": "Quiero que salga un gobierno progresista y mi temor es que ocurra lo contrario".

"Llevamos en los últimos años viendo cosas muy sorprendentes, la irrupción de partidos nuevos y hay cosas que asustan. El movimiento de las mujeres no tiene vuelta atrás pero lo que vemos en el mundo, en Brasil, en Turquía... preocupa. Hay una conciencia de las mujeres que puede ser aplastada y hay que estar en guardia", reivindica.