Aitana Sánchez-Gijón, de la "catástrofe" a ver la luz tras la pandemia

Álvaro Gómez

La actriz Aitana Sánchez-Gijón (Roma, 1968) disfruta de un momento en el que se le juntan proyectos de teatro, cine y televisión que le invitan a "ver la luz" tras un año de pandemia en que conoció la "catástrofe" al representar una obra sobre las tablas por "streaming" y sin espectadores presenciales.

"Habiendo tocado fondo de una manera tan difícil y tan extrema, con lo que nos está viniendo ahora ya estamos viendo la luz", celebra la intérprete, quien este viernes estrena en Valladolid la obra "Malvivir" y en una entrevista con Efe confiesa que ni en sus mejores predicciones confiaba en poder trabajar en tantos proyectos tras el confinamiento.

La experiencia "más difícil y más dura" de Sánchez-Gijón, con un currículo de más de cuarenta películas y una veintena de obras de teatro, fue cancelar la gira de "Juana" a causa de la pandemia para después retomarla en condiciones "muy extremas", como la referida interpretación por "streaming", "un sucedáneo de lo que es teatro".

"Por definición el teatro es presencial, y lo otro pues si no tienes mantequilla comes margarina pero no es lo mismo", explica la actriz, quien aplaude que prácticamente haya vuelto la normalidad a los teatros, pues ve vital "esa necesidad de estar compartiendo el mismo lugar, ese trato tácito de que el actor cuenta algo y el espectador se lo cree".

Lo ve como un juego en el que el espectador está sentado en el mismo espacio y tiempo que el intérprete, que "le cuenta una historia del siglo XVII a una persona del XXI, pero juegan a creérselo", y según Sánchez-Gijón hace que el teatro solo ocurra "cuando hay un espectador que te está mirando en ese mismo instante".

Ese carácter esencial de la presencialidad en el teatro cree que es distinto en el cine, pues en plena batalla entre las salas y las plataformas considera que parte de la particularidad de éste se puede recuperar en casa y por tanto lo audiovisual: "desgraciadamente para el hecho cinematográfico se está trasladando a las casas", ha apostillado no obstante.

"El cine en la pantalla grande también tiene un componente de ritual: esa sala oscura, ese momento de silencio absoluto que no te permite dar pausa y hacer otras cosas, el compartir anónimamente esa experiencia con otros espectadores. Eso en sí es insustituible, pero no tiene esa particularidad del teatro porque lo puedes recuperar en casa", lamenta.

Ahora comienza la gira con "Malvivir", permanece en la cartelera su primera película con Pedro Almodóvar ("Madres paralelas"), estrena a finales de mes la serie "El corazón del imperio" en Movistar+, protagoniza el cortometraje "Espinas" y va a salir el audiolibro de "La regenta" con su voz, un carácter multidisciplinar en la interpretación que le ha acompañado toda su carrera y con el que se siente cómoda.

"Estoy muy contenta, jamás lo pensé ni en mis mejores predicciones durante el encierro, que veía que la catástrofe se cernía sobre nuestras vidas y pensé que no iba a trabajar más en los próximos no se cuántos años", relata la artista, quien considera que tiene la "fortuna de trabajar en un montón de proyectos este último año".

Preguntada por su papel en "Madres paralelas", tan bien recibido por la crítica, y sobre si es posible recibir gracias a esta interpretación su primera nominación a los Premios Goya, Sánchez-Gijón confiesa que le encantaría porque "sería redondear algo que ya era perfecto de por sí".