Ainhoa Arteta ofrece en Pamplona un repertorio muy "exigente"

La soprano Ainhoa Arteta ofrecerá este viernes en Pamplona una muestra de su "compromiso" con su carrera y un repertorio "tremendamente exigente" en una gala lírica en la que estará acompañada por la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) y por el Coro Lírico de AGAO, dirigidos por José María Moreno.

Con los títulos de ópera más significativos de su trayectoria, además de piezas de música española y latinoamericana, Arteta se ha presentado como una artista que se dirige hacia la "madurez" de su carrera en plenitud fruto de su pertenencia a "la vieja escuela" de cantantes.

Ha sido su reflexión en rueda de prensa para presentar un "ambicioso" programa del viernes, que en sus dos bien definidas partes reúne "dos cualidades de las que me he formado como artista", una primera de recital, con obras españolas y latinoamericanas, y una segunda con muestra del repertorio lírico y obras de Bizet, Puccini o Barbieri.

La primera es una parte "más delicada, pero no por ello mas fácil. Al revés", ha advertido Arteta, quien sobre la segunda parte ha dicho que es "el núcleo duro que gusta a todo el mundo de arias de ópera", piezas que ha asegurado que "jamás" pensó que llegaría a hacer, pero su evolución se lo ha permitido y eso le llena "de satisfacción y de compromiso".

Esta evolución ha centrado buena parte de su intervención, feliz de poder ofrecer un repertorio "tremendamente exigente" gracias a su experiencia y evolución, que le ha dado "un horizonte de sabiduría y de saber estar y hacer en el escenario que hasta ahora lo tenía, pero no con tantísima intensidad".

Ha reconocido que se dirige "hacia la madurez" de una carrera que se diferencia de las de los más jóvenes, en general "más cortas, porque no se cuida a los cantantes. No sé si es problema de los teatros o de las agendas", ha indicado para advertir de que ahora "se les arroja a repertorios tremendamente exigentes para su voz en ese momento".

Por el contrario, Arteta se ha definido "de la vieja escuela", en la que también aprendieron "los Pavarotti, Plácido -Domingo- o Carreras", y que no hicieron un tipo de roles operísticos hasta que no alcanzaron ciertas edades.

"Ahora vemos en los teatros el cantante joven, que no llega a los 40, con un repertorio que pueden hacer, porque las notas las tienen, pero no están haciendo lo correcto con su voz", ha dicho para concluir que esto lleva a "carreras cortas, de cinco o seis años, y luego no se sabe más" de algunos de ellos.

Arteta se ha considerado "afortunada" por haber llegado a este momento en plenitud, "aunque me ha costado porque eso supone decir más no que sí", una actitud que sigue porque "sé lo que le conviene a mi voz y lo que no", pese a que podría resolver obras que le pidieron interpretar pero que consideró que "quizá me iban a cortar la carrera. Y por eso estoy aquí", ha dicho como ejemplo de su elegida evolución.

"Una gran técnica se adquiere con el tiempo, pero también se necesitan madurez vocal y emocional", ha incidido la soprano vasca.