"After. En mil pedazos" llega a las salas con "más pasión y secretos"

Silvia García Herráez

La historia de "Hessa" (Tessa + Hardin) regresa a la gran pantalla este viernes en la segunda entrega cinematográfica de la saga adolescente, "After. En mil pedazos", cuya trama, según han confesado los propios actores, pivotará entre un "triángulo amoroso y el descubrimiento de nuevos secretos".

Basada en el fenómeno literario de Anna Todd, traducido a más de 15 idiomas y lanzado en más de 30 países, "After. En mil pedazos" retoma las vidas de Tessa (Josephine Langford) y Hardin (Hero Fiennes Tiffin). A pesar del amor y de la pasión que sienten ambos, la pareja tendrá que hacer frente a dificultades en su relación y demostrar que están hechos el uno para el otro.

"En esta película, vamos a aprender mucho más del pasado de Hardin y se entiende mejor porqué es como es, porqué hizo esa horrible apuesta en la primera entrega. Vemos más claramente sus demonios, sus luchas", explica el actor en una entrevista con EFE. "Él hace lo que hace y es como es porque se protege a sí mismo", añade.

Por su parte, Langford explica que su personaje ha "madurado y cambiado" después de vivir su primer amor, "ahora se encuentra en otra etapa de la vida".

"Es la misma chica que conocimos, pero en un estado diferente, se siente más segura de sí misma y es mucho más curiosa que en la primera cinta. Ahora ella tiene un trabajo como becaria y es lo que le importa, aunque también se van a ver otras relaciones y cómo afronta esos obstáculos", explica.

En ese tira y afloja de relación, Tessa atrae la atención de su nuevo compañero de trabajo, Trevor (Dylan Sprouse), un joven "inteligente y guapo muy diferente a Hardin" que hará que se replantee sus sentimientos.

"Trevor se enamora de Tessa de una manera casi espontánea, muy natural, sin ser casi consciente de lo que estaba haciendo. No lo hace con maldad, pero le gusta que ella vaya detrás de él, y ahí es donde empiezan a surgir las complicaciones", afirma.

Sprouse señala a EFE que el papel de Trevor le llegó directamente a través de una llamada, porque el equipo de la película quería que fuera él quien interpretara el personaje y no tuvo que pasar por un casting.

"En cuanto leí el guion, acepté. Me pareció un personaje divertido, sexy e interesante, además se salía de todos los papeles que había interpretado hasta ahora y el hecho de asumir un reto me atrajo aún más. Conecté con el personaje a través del guion, estaba muy bien escrito y eso, junto con el resto del elenco, que son geniales, me facilitó mucho las cosas en cuanto a prepararme", explica.

A pesar de que sus personajes no se llevan nada bien, Fiennes Tiffin dice que Sprouse se lo ha puesto muy fácil a la hora de rodar las escenas. "Es un tío genial. Nos lo pasamos muy bien dentro y fuera de plató, era divertido tener escenas tensas y luego parar y reírnos de ellas", aclara, a la vez que manda un mensaje entre risas a los fans: "Lo siento, pero Dylan y yo somos amigos, y lo seguiremos siendo mucho tiempo".

En 2013, Anna Todd escribió "After" en una página online llamada Wattpad y al año siguiente, la historia ya había acumulado más de mil millones de lecturas. Tras ello, la estadounidense convirtió "After" en una serie de cinco libros que rompió récords de venta a nivel internacional. Ahora, tras el boom de la primera película, ella se ha encargado de realizar y participar en la producción de la secuela.

"Me ha encantado poder adaptar mi propia novela a la pantalla. Es interesante ver qué cosas tienen sentido y qué no, qué partes tienes que quitar y qué partes tienes que modificar. Además, el director (Roger Kumble) me puso las cosas muy fácil, por ello me divertí doblemente. Aunque sigo prefiriendo escribir novelas", añade entre risas.

Todd respeta mucho a sus fans -conocidos como Afternators-, y quiso participar directamente en todos los aspectos de la producción con el fin de asegurarse de que la película fuera lo más fiel posible a la novela.

"Estoy muy contenta con el resultado porque ha quedado bastante parecido al libro, a diferencia de la primera película. En todo momento, tanto el equipo como el elenco me consultaba las cosas, cómo creía que era mejor, si el vestuario y el maquillaje estaban bien, y todo era genial. Así que estoy muy orgullosa del trabajo que hemos realizado", apunta.

"After: Aquí empieza todo" se colocó a la cabeza de la taquilla en diecisiete países (Alemania e Italia, entre ellos) cuando se estrenó en abril de 2019 y recaudó cerca de 70 millones de dólares en todo el mundo. Ahora con el estreno de la segunda, la escritora confía en que tenga el mismo éxito, para poder adaptar también el resto de los libros. EFE

