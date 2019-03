Adriana Ozores, Premio Corral de Comedias del Festival de Teatro de Almagro

La actriz Adriana Ozores (1959) ha sido distinguida, por unanimidad, con el XIX Premio Corral de Comedias, que concede el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, al considerar que la madrileña es "ejemplo" de cómo utilizar la palabra de los grandes poetas para comunicar y transmitir emociones.

El galardón, anunciado como antesala del Día Mundial del Teatro, que se celebra mañana, le será entregado el 4 de julio como acto inaugural de la 42 edición del festival, anunció hoy en una nota el certamen.

"Estoy muy contenta. Me ha hecho muchísima ilusión", ha señalado en declaraciones a EFE la actriz, que empezó su vinculación con el Festival de Almagro en 1988, dirigida por Marsillach en "La Celestina", y ha hecho allí, entre otros, "La verdad sospechosa", "El médico de su honra", "Don Gil de las calzas verdes" o "El Misántropo", la última que interpretó en el certamen, en 1996.

"La verdad es que es hora de volver; eso hay que solucionarlo", se ha reído sobre su larga ausencia la actriz, que sostiene que el teatro clásico ha marcado "un antes y un después" en su vida profesional.

"Mi carrera cogió otra dirección. Fue una escuela brutal. Era muy joven y tenía que hacer papeles de gran responsabilidad, grandes personajes, grandes textos de grandes autores...y en verso", relata.

Lo más importante de los textos en verso, dice, "no es su música interna, su armonía, que son de una gran relevancia, sino entender lo que dices. A veces el sujeto está cuatro versos más abajo y otras hay diez subordinadas hasta que llegas al qué del asunto. Tienes que saber perfectamente qué quiere decir porque, si no, el público no lo entenderá".

"Tenemos que rendir pleitesía siempre a la palabra", resume la actriz, que rueda estos días en Cáceres la película de Icíar Bollaín "Invisibles".

Según explica el director del festival, Ignacio García, en el comunicado, Ozores "es un ejemplo de cómo una interpretación, absolutamente contemporánea, cuidada y delicadísima, respeta una tradición, la del verso español del Siglo de Oro".

La madrileña posee, a juicio del festival, una de las carreras interpretativas "más prolífica y variada" del panorama artístico español y recuerda que se inició en el teatro en 1982, dirigida por Ángel Fernández Montesinos en "La señora presidenta", y que fue miembro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) en los años 80 y 90, en la etapa de Adolfo Marsillach.

En los últimos años ha interpretado montajes como "Sexos", "Attchussss" o "La cantante calva", aunque la mayor parte de sus trabajos escénicos han estado ligados al Siglo de Oro bajo el paraguas de la CNTC.

La galardonada ha rodado más de cuarenta películas, entre ellas "¿De qué se ríen las mujeres?", de Joaquín Oristrell; "El pájaro de la felicidad", de Pilar Miró o "La hora de los valientes", de Antonio Mercero.

En televisión destacan sus personajes en series de ficción tales como "Gran Hotel", "Manolito Gafotas", "Velvet Colection" o "Periodistas".