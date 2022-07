Adiós a "Pepe" Guirao, el ministro tranquilo y de consenso

"Era un hombre de consenso", "entrañable", "elegantísimo en el fondo y en las formas" y "defensor de la cultura con profesionalidad y con alma", así han recordado autoridades y representantes del mundo de la cultura al exministro de Cultura y Deporte José Guirao en su adiós este lunes en el madrileño Tanatorio de San Isidro.

"Era un hombre que venia de la cultura. Es verdad que fue ministro, pero antes había hecho muchas cosas por la cultura en nuestro país", ha señalado el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, a su llegada al tanatorio, donde mañana será incinerado. "Tenía una gran sensibilidad, que trasladó a la gestión publica", ha añadido para terminar diciendo que "se le echará de menos por lo elegante, cariñoso y entrañable".

Tras Iceta, también han acudido al tanatorio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez.

Por su parte, Carmen Calvo ha acudido a dar el adiós a Guirao: "A mí se me va un amigo; treinta años trabajando juntos, me tengo que acostumbrar a que Pepe ya no está".

"Pero sobre todo este país pierde a la persona que mejor entendía lo que representa la cultura para la convivencia, para las libertades y para las modernidad de un país", ha añadido Calvo, quien considera que Guirao ha sido la persona que "más y mejor defendía la cultura con profesionalidad y con alma".

"Era elegantísimo en el fondo y en las formas también", ha dicho la exvicepresidenta. "Hace falta gente como él, nos sobra mucha frivolidad, mucho frentismo y mucho postureo".

Otra de las representantes del Gobierno que ha acudido al tanatorio ha sido la ministra de Hacienda y Función Pública, María José Montero, para quien "Pepe", como le ha llamado, era un hombre de una "extraordinaria calidad humana, desde el principio al final de sus días".

Desde el sector de la cultura, Luis García Montero, que compartió pupitre con él en la Universidad de Granada, ha recordado su carácter afable y su voluntad por llevar "lo novedoso al gran publico".

El director del Centro Dramático Nacional (CDN), Alfredo Sanzol; el del Museo del Prado, Miguel Falomir; Ángel Gabilondo o Javier Solana han sido otros de los amigos que han querido despedirse de Guiaro en esta tarde de lunes