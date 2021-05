El actor Carlos Hipólito recibe el Pi d'Honor de la 19ª Mostra de Teatre de l'Alfàs

El actor Carlos Hipólito ha recogido este sábado el Pi d'Honor de la 19ª Mostra de Teatre de l'Alfàs, en reconocimiento a su "importante" aportación a las artes escénicas en un "merecido" homenaje.

La entrega ha estado precedida de la puesta en escena junto a la actriz Mapi Sagaseta, de 'Rita', una tragicomedia repleta de emociones, donde con humor se plantea cómo despedirse de los seres queridos.

El alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques, entregó el galardón a Carlos Hipólito, a quien une una relación de "cariño especial" con la localidad desde que participara en el año 1983 en una de las primeras ediciones del Festival de Cine.

El actor ha dedicado el premio a su compañera de tablas y esposa, Mapi Sagaseta. "Han sido ustedes un público extraordinario. En esta función nos pareció muy gracioso hacer de hermanos, porque la complicidad ya la traíamos de casa", ha manifestado.

Hipólito, actor versátil, con un extenso palmarés, que incluye la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, al recibir el Pi d'Honor de la Mostra de Teatre de l'Alfàs, ha reconocido que los premios son "un acicate para seguir adelante".

"Estoy feliz y lo recordaré toda la vida. Todos los premios que me dan me acuerdo de lo que sentí, de las caras que vi cuando miraba al patio de butacas, y me acordaré de ustedes toda la vida", ha expresado.

Hipólito se ha referido al momento "complicado" que atraviesa el sector de la cultura por la pandemia de coronavirus: "No saben lo que significa para los actores, en un momento como este tan duro para todos, sentir que tenemos el calor de ustedes, que siguen viniendo a las salas, que siguen confiando en que la cultura es un espacio seguro".

El actor ha resaltado su relación de "mucho cariño" con l'Alfàs. "Fui invitado a presentar el Festival de Cine en una edición de hace un montón de años y lo pasé tan bien que volví varias veces más, y por eso creo que todos los de esta profesión le tenemos mucho cariño a l'Alfàs, entre otras cosas por su Festival de Cine y su Festival de teatro".

Carlos Hipólito comparte, desde ahora, el reconocimiento y cariño del público de l'Alfàs junto a figuras como Concha Velasco, José Sacristán, Emilio Gutiérrez Caba, Juan Echanove, Juan Diego, María Luisa Merlo, Beatriz Carvajal, José Sancho, Lola Herrera, Nati Mistral, Arturo Fernández, María Fernanda d'Ocón, Nuria Espert, Amparo Rivelles, Verónica Forqué, José Luis López Vázquez, Gabino Diego, Rafael Álvarez 'el Brujo' o Nancho Novo.