La actividad cultural en Cataluña no llegó en 2021 a las cifras prepandemia

La actividad cultural en Cataluña, a pesar de iniciar el camino hacia la recuperación, no alcanzó en 2021 las cifras previas a la pandemia y empieza a preocupar en el sector el impacto que tendrá la inflación, según se constata en el informe anual sobre el estado de la cultura y las artes en Cataluña.

El plenario del CoNCA, integrado por Vinyet Panyella, Margarida Troguet, Jordi Font, Tania Adam, Jaume Ayats, Salvador Casals y Núria Iceta, presenta este miércoles el informe sobre el año pasado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, así como a representantes de entidades e instituciones.

También dan a conocer los datos del informe "La paridad en los lugares de liderazgo de la cultura catalana", que constata que la representación de las mujeres en cargos de órganos de gobierno de organizaciones, empresas y asociaciones culturales es menor que la de los hombres.

En septiembre de 2021, en el sector asociativo los cargos masculinos eran el 68% frente al 32% de mujeres; en el sector privado eran un 76% masculinos y un 24% femeninos, y en el sector público había un 57% de cargos masculinos frente a un 43% femeninos.

En palabras de Salvador Casals, el año pasado estuvo marcado por dos eventualidades: los efectos de la pandemia iniciada en 2020 y la convocatoria de elecciones en la Generalitat.

El CoNCA no esconde que los dos últimos años han sido "nefastos" para la actividad cultural, siendo especialmente "duro" el impacto en las artes en vivo, y, aunque las cifras mejoran con respecto a 2020, un año muy marcado por el confinamiento y las restricciones, Casals ha incidido en que "la recuperación no se produce de la manera que sería necesaria, no estamos en cifras previas a la pandemia, y nos empieza a preocupar cómo la inflación nos afectará".

Otro dato que aparece en el informe es que en estos últimos meses se han producido cambios de consumo en cine y teatro, igual que en consumo digital.

Con todo, algunos sectores como el del libro y el videojuego han mostrado "una gran vitalidad", igual que el sector del cómic o el de las librerías.

Sin embargo, la pandemia ha provocado una "disrupción" en los sistemas de acceso a las artes y la cultura, en la transmisión de contenidos y en las formas creativas, modificándose "hábitos y usos culturales de la población".

A pesar de que 2021 supuso un "retorno gradual a la normalidad, lo que ha propiciado un incremento de la facturación del 16% respecto al año anterior, el porcentaje no ha sido suficiente para conseguir las cifras previas a la pandemia".

En cuanto a los contenidos digitalizados, se han "acelerado" los cambios de hábitos y se está transformando el "modelo de negocio del sector audiovisual y multimedia".

Mientras las empresas productoras de contenidos audiovisuales y multimedias viven "una explosión de actividad, la asistencia al cine y las ventas de productos físicos están cayendo de forma exponencial, de manera que el consumo se traslada a plataformas digitales que ofrecen sus servicios a través de dispositivos personales".

Por todo ello, el CoNCA cree necesario "ayudar a encontrar nuevos modelos de negocio a las empresas y organizaciones culturales afectadas por este cambio de hábitos de la ciudadanía".

El organismo sostiene que no es suficiente con destinar "más dinero" a la creación y la cultura y dice que "uno de los principales déficits de la política cultural de los últimos años es la baja, por no decir nula, actividad legislativa sobre temas culturales".

La de cine, aunque de 2010, "requiere una revisión para incorporar los cambios tecnológicos y sociales ocurridos desde que fue redactada", según el organismo cultural.

Por otra parte, los miembros del CoNCA buscan el "impulso" de un "acuerdo nacional para la cultura entre las diferentes administraciones, como primer paso para el establecimiento de bases comunes de actuación y para la determinación de las prioridades".