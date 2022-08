Abramovich, Honoré, Lelio y Leman se unen a la disputa de la Concha de Oro

Los realizadores Manuel Abramovich, Christophe Honoré, Sebastián Lelio y Diego Lerman se unen al elenco de directores que pugnará por la Concha de Oro del 70 Festival de Cine de San Sebastián, disputa a la que también se sumarán las últimas películas de Marco Martins, Laura Mora, Frelle Petersen, Hong Sang-soo, Ulrich Seidl y Petr Václav.

La Sección Oficial acogerá, además los debuts de Genki Kawamura y de Marian Mathias, nombres todos ellos que se añaden así a los ya conocidos de los españoles Fernando Franco, Mikel Gurrea, Pilar Palomero y Jaime Rosales.

Según ha informado este martes la organización del certamen donostiarra (SSIFF) en una nota, el festival también ofrecerá fuera de concurso la proyección especial de "La (très) grande évasion/Tax Me If You Can", un documental de Yannick Kergoat.