Abel Jaramillo o Sara Santana, premiados por la Fundación Montemadrid

Los artistas Nora Aurrekoetxea, Christian García Bello, Pablo Durango, Esther Gatón, Abel Jaramillo, Mónica Mays, Sofía Montenegro y Sara Santana son los ganadores de la XXII edición del Certamen de Apoyo al Arte Joven Generaciones, organizado por la Fundación Montemadrid.

Según ha informado hoy esta institución, estos artistas y sus proyectos han sido los elegidos, entre las más de 300 propuestas presentadas, por un jurado compuesto por Irene Aristizábal, jefa de Curaduría y Programas Públicos en el Baltic Centre for Contemporary Art (Londres), Juan Canela, director artístico de ZsONAMACO en Ciudad de México y Keyna Eleison, directora artística del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro.

Los elegidos, que se llevarán 10.000 euros de premio cada uno, engrosan la lista de vencedores de esta convocatoria de arte emergente cuyo principal objetivo es mostrar el trabajo de jóvenes creadores y difundir estas propuestas artísticas entre la crítica especializada y el público general.

En concreto, Nora Aurrekoetxea (Bilbao, 1989) ha ganador por "EROA", Christian García Bello (A Coruña, 1986) por "Algunas formas inéditas", Pablo Durango (Madrid, 1988) por "Cyberia", Esther Gató (Valladolid, 1988) por "-hail she who holds my tongue", Abel Jaramillo (Medina de las Torres, Badajoz, 1993) por "Jolonque", Mónica Mays (Madrid, 1990) por "Cardados Juglares", Sofía Montenegro (Madrid, 1988) por "Ver venir", y Sara Santana (Alcobendas, Madrid, 1994) por "Revelación: Beato de Ámsterdam".

El resultado de esta selección se podrá ver en la exposición Generación 2022 que se inaugurará en febrero de 2022 en La Casa Encendida.