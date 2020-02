Boletín de noticias COPE del 17 de febrero de 2020 a las 22.00 horas

Sánchez y Casado se han reunido. Estaba claro que ese encuentro no iba a servir para “casi” nada. El Gobierno no acepta los pactos que le propone el PP si a cambio tiene que romper con los independentistas. De momento no hay fecha para la reunión aunque lo que sí hay son algunos desacuerdos entre ERC y JxC de que haya un relator en la mediación.