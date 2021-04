Mediodía COPE del 22 de abril de 2021 a las 16.00 horas

Ya se está poniendo la vacuna de Janssen en España. Entre hoy y mañana la mayoría de las comunidades van a empezar a pinchar esta vacuna que solo necesita una dosis... De momento hoy en Andalucía, Galicia, País Vasco, Navarra, Asturias , Cataluña y Canarias... Mañana comenzará en Baleares y Comunidad Valenciana y ya el fin de semana lo hará Aragón mientras que Cantabria comienza la semana que viene. En Galicia han comenzado a vacunar a domicilio a los que no tienen movilidad y no pueden salir de su casa. En la Tarde de COPE hemos hablado con Quique, un enfermero de Verín, en Orense. Nos ha contado que entre su compañera y el ha puesto hoy mas de 150 vacunas y que no han encontrado ninguna reticencia.