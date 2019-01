Las noticias de las 9, 12 de enero de 2019

Tiempo de lectura: 1



José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díez Ayuso serán los cabezas de lista del Partido Popular en las próximas elecciones de mayo del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. En Reino Unido, los ministros británicos están preocupados por la posibilidad de que el Parlamento rechace el plan del brexit. Por ello, han pedido a la premier, Theresa May, que inicie conversaciones con el líder opositor, Jeremy Corbyn, para marcar un plan conjunto en caso de que el acuerdo para la salida de su país de la Unión Europea no obtenga los apoyos necesarios. En Venezuela la Asamblea Nacional ha convocado una manifestación para el día 23 de enero para protestar contra el presidente, Nicolás Maduro. Donald Trump no da marcha atrás y mantiene su amenaza de declarar el estado de emergencia si el Congreso no acepta asumir el gasto que conllevaría construir un muro en la frontera con México. En la previsión del tiempo, el frío continúa aunque las temperaturas suben ligeramente. En la Liga de fútbol a la una el Leganés se enfrentará al Huesca, a las cuatro y cuarto se verán las caras el Valencia y el Valladolid, a las 6 y media el Girona - Alavés y a las nueve menos cuarto el Villareal - Getafe.