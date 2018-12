Las noticias de las 20, 25 de diciembre de 2018

Tiempo de lectura: 1



Partido Popular y Ciudadanos han anunciado que han llegado a un acuerdo con 90 medidas para intentar gobernar Andalucía.

Este mediodía, en Roma, durante la bendición urbi et orbi, el Papa Francisco ha recordado que las diferencias entre nosotros, no solo no son un daño, si no que son una riqueza.

¿Cómo celebran la navidad en Israel?

Información de las carreteras en plena operación Navidad de la DGT.