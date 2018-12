Las noticias de las 3, 15 de diciembre de 2018

Tiempo de lectura: 1



May regresa a Reino Unido sin las garantías legales que necesitaba para la aprobación del 'brexit' en el Parlamento británico. Pedro Sánchez mantiene que el próximo Consejo de Ministros del 21 de diciembre se celebrará en Barcelona y que espera reunirse con el presidente de la Generalitat... También que, de producirse, hablará con Torra de todo, siempre y cuando, el diálogo se mantenga dentro de los límites de la Constitución. Esa posible reunión entre Torra y Sánchez no ha gustado al Partido Popular, que ha vuelto a pedir la aplicación del 155 en Cataluña. En Andalucía, una mujer sevillana ha visto cómo todas sus propiedades han sido embargadas por no poder pagar el impuesto de sucesiones por la herencia de sus padres, la cual, todavía no ha aceptado. En la actualidad deportiva, este sábado nos espera una intensa jornada de fútbol.