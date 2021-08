ctv-e7z-boleto-15

El futuro inmediato de Afganistán se juega ahora mismo en dos frentes. Por un lado el nuevo gobierno afgano intentando obtener legitimidad internacional. Rusia, China, Pakistán o Irán desde luego ya han mostrado sus simpatías o al menos pocas oposiciones al regreso del antiguo régimen. Y además con EEUU batiéndose en retirada. Por el otro esos mismos EEUU y Europa intentando sacar de allí a contrarreloj a los compatriotas que quedan en el país pero sobre todo a los afganos y sus familias que durante los últimos 20 años han colaborado con ellos de una u otra forma. Nadia tiene 36 años y a pesar de que el Ejecutivo afgano trata de obtener esa legitimidad asegurando que no habrá venganza, que los ciudadanos pueden regresar a sus puestos de trabajo sin problemas, como muchos no se fía. Y no es para menos. En COPE nos ha contado como le quemaron la cara y durante una década salía a la calle vestida de hombre. Iba a decir para vivir pero más bien para sobrevivivr.