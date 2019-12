Boletín de noticias del 18 de diciembre a las 13.00

La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 7 años de cárcel para la cúpula UGT en Andalucía. Estamos hablando de un presunto fraude que supera los 40 millones de Euros. El ministerio público centra su petición en las pruebas aportadas por la investigación y en un procedimiento ilegal perfectamente diseñado. UGT recibía importantes subvenciones públicas que en teoría debían ir destinadas para realizar cursos de formación. Cursos para trabajadores y, fundamentalmente, para los desempleados. Pero ese dinero se perdía por el camino. ¿Dónde terminaba? En la financiación del propio sindicato.

Como cabecilla de la presunta trama delictiva sitúa al propio ex secretario general Francisco Fernández Sevilla. Se le atribuyen delitos de fraude en subvenciones y otro de falsedad en documento mercantil. Además de solicitar penas de hasta 7 años de cárcel para la cúpula de UGT, Anticorrupción pie tres años de prisión para nueve proveedores del sindicato a los que considera cooperadores necesarios de UGT para la comisión de los delitos. La respuesta que da la actual dirección es que los procesados ya no forman parte del sindicato y por tanto es un fraude que no afecta a la UGT. Respuesta de manual que es la misma que dio el PSOE con el escándalo de los ERE o la que dio ayer el PNV tras conocerse las condenas a sus ex dirigentes por el caso MIGUEL. La ÚLTIMA HORA está también en Burgos. La Policía Nacional ha detenido en Burgos a los propietarios de dos residencias de mayores. Según la investigación, engañaban a los jubilados, se aprovechaban de su deterioro físico y cognitivo y conseguían apropiarse de la totalidad de sus bienes. A través de un complejo entramado empresarial, se quedaban con los inmuebles, con el dinero y con todo lo que pillaban, joyas y obras de arte. El patrimonio sustraído asciende a más de 3 millones de euros.