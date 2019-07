Boletín de noticias COPE del sabado 20 de julio a las 02:00 horas

En el Estrecho de Ormuz, dos buques petroleros, de propiedad británica, han sido detenidos por las autoridades iraníes. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá ha ratificado que el líder de Podemos no tendría ningún puesto de darse un gobierno de coalición entre Podemos y PSOE. Pablo Iglesias, ha sorprendido horas después dando un paso atrás y acepta el veto del Gobierno de no formar parte de un futuro ejecutivo. El calor no solo nos va a seguir acompañando, sino que en los próximos días irá en aumento. En los deportes el Real Madrid ya está en Houston, Estados Unidos, donde disputará su primer partido de pretemporada.