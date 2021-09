Boletín de noticias COPE del 3 de septiembre de 2021 a las 17.00 horas

Italia abre la puerta a la vacunación obligatoria a toda la población contra el coronavirus. Ahora mismo es obligatoria solo en sanitarios. Una medida no exenta de polémica, ya que no son pocos los organismos que prefieren que no se imponga, entre ellos la Organización Mundial de la Salud. En España, por ejemplo, no se puede obligar a vacunar, no lo permite ni la Constitución, ni las leyes sanitarias vigentes, habría que reformarlas. Pero ¿Cómo lo ven en Italia? En ‘La Tarde’ de COPE hemos hablado hace unos minutos con PAU MATEO. Él es un médico barcelonés que trabaja como médico residente en cirugía torácica en el Hospital de Piacenza. Nos ha contado que los sanitarios deberían predicar con el ejemplo.