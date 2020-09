Boletín de noticias de COPE del 23 de septiembre de 2020 a las 16.00 horas

Sigue aumentando el número de contagios en los colegios catalanes. Ya se han detectado mas de 1.100 positivos lo que ha obligado a aislar a casi 10.600 personas. Además, el nuevo plan europeo sobre inmigración ya ha provocado las primeras reacciones negativas. Bruselas pretende facilitar las devoluciones de los migrantes que no tienen derecho a pedir protección internacional y no incluye cuotas obligatorias de acogida. Organizaciones como Cáritas han criticado que se ceda a las presiones de los países que no quieren acoger inmigrantes.