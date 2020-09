Boletín de noticias de COPE del 7 de septiembre de 2020 a las 12.00 horas

Se pospone la apertura de un centro escolar por coronavirus. Se trata de un colegio ubicado en el municipio de Mos en Pontevedra que no ha podido abrir hoy sus puertas al dar positivo 20 de sus 100 profesores. Hoy arrancaban sus clases los alumnos de secundaria y mañana los de infantil. Se ha pedido a los padres que no les lleven al centro y de momento todo se hará de manera virtual. Las clases finalmente comenzarán mañana. Una vuelta a las aulas que ha comenzado hoy en 5 Comunidades (Cantabria, Pais Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón) y muchos padres se están preguntando qué va a suceder si varios niños de un mismo colegio dan positivo y sobre los criterios que pueden motivar el cierre temporal de todo el centro. Un asunto sobre el que NO hubo consenso entre comunidades autónomas que sí pactaron protocolos de actuación en el caso de positivos por COVID en el aula.