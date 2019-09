Boletín de noticias COPE del 17 de septiembre de 2019 a las 07.00 horas

Llegamos al día clave: o desbloqueo, o elecciones. A las diez de la mañana, el Rey Felipe VI retoma la ronda de consultas con los grupos políticos con la diputada de Juntos por Cataluña, Laura Borrás. A las seis de la tarde se cierra la ronda con el presidente en funciones, Pedro Sánchez y a partir de ahí sabremos si hay algún movimiento de última hora que desbloquee la situación de interinidad en el gobierno, o si volvemos a votar el diez de noviembre. No parece que vaya a prosperar la novedad introducida por Albert Rivera, Ciudadanos, que ha ofrecido una abstención conjunta con el PP, pero con tres condiciones al PSOE: reconducir gobierno y aliados en Navarra hacia Navarra Suma, no subir los impuestos y aplicar el artículo 155 en Cataluña en futuribles en los que la Generalitat no acate la sentencia del procés que conoceremos en breve.