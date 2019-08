Boletín de noticias de COPE del 1 de septiembre de 2019 a las 02.00 horas

Lamentablemente tenemos que irnos a Estados Unidos para contar un nuevo tiroteo. Esta vez está ocurriendo entre las ciudades de Odessa y Midland, al oeste del Estado de Texas. En este caso y según las autoridades norteamericanas, ya se ha confirmado que ha sido un único atacante que habría cambiado de transporte, por ello, se hablaban de dos vehículos. Por el momento son 5 personas fallecidas. Y no acabamos con los ataques porque en Francia, cerca de Lyon, este sábado por la tarde un hombre ha acabado con la vida de un joven de 19 años y ha herido al menos a otras 8 personas en un ataque con cuchillo cerca de una estación de metro. En España, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha vuelto a llamar a Podemos a apoyar un gobierno monocolor del PSOE. Lo ha hecho en una entrevista en El País, donde asegura que no espera nada de la derecha y sigue apostando que la formación de Pablo Iglesias le de los votos sin aspirar a cargos en el Gobierno. El día y el fin de semana está marcado por la operación retorno de vacaciones de muchos españoles, y también los hay que se marchan ahora. Una operación retorno marcada por las huelgas. Hoy domingo, se esperan paros parciales en RENFE y huelga de los pilotos de cabina de Ryanair en toda España que se suman a los paros convocados por los empleados de tierra de Iberia en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. La Policía Nacional ha informado de la desaparición de la ex esquiadora Blanca Fernandez Ochoa. Fue vista por última vez el pasado día 23 en Aravaca, Madrid. Viajaba en un coche, un mercedes color negro que lleva una camiseta con la bandera de Canadá en el asiento del conductor. En los deportes, llega una de las etapas más espectaculares de la vuelta ciclista a España.