Boletín de noticias de COPE del 28 de octubre de 2020 a las 18.00 horas

La economía ha registrado un importante repunte tras la reapertura económica después de la primera ola del coronavirus, recupera casi el 60% de la actividad perdida durante la primera mitad del año con un crecimiento en el tercer trimestre del 16,7%. Subir impuestos en plena crisis es un error y ahora no toca: así lo considera el ex ministro de Hacienda Cristobal Montoro que ha pasado hace unos minutos por estos micrófonos de Herrera en Cope. España afronta dos semanas decisivas para evitar confinamientos generales. Todas las comunidades excepto Galicia, Extremadura y las islas han decretado cierres que afectan ya a 40 millones de españoles, 8 de cada 10, que no pueden salir de sus comunidades de residencia salvo causa justificada. Hoy está previsto que pasen a disposición judicial los empresarios que formaban el llamado estado mayor de Puigdemont. Comienza la carrera electoral en el Barça.