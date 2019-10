Boletín de noticias COPE del 20 de octubre de 2019 a las 07.00 horas

Sexta jornada de protestas en Cataluña. La más multitudinaria ha vuelto a tener lugar en Barcelona, ahora bien, a diferencia de lo que ocurría en días anteriores, en esta ocasión las manifestaciones han sido mayoritariamente pacíficas. Aunque eso no ha evitado que se volvieran a ver escenas de barricadas ardiendo y daños al mobiliario urbano. Unas protestas en contra de la sentencia del procés se han repetido en otros puntos de la geografía española como San Sebastián o Madrid. Precisamente, en la capital se han vivido momentos de gran tensión cuando un centenar de manifestantes han tratado de cortar la Gran Vía. En total, 26 personas han resultado heridas, 11 de ellas policías nacionales.

En el exterior, finalmente, el Parlamento británico ha decidido no votar el nuevo acuerdo sobre el Brexit alcanzado esta semana entre Londres y Bruselas. En su lugar, han aprobado pedir a la Unión Europea un nuevo aplazamiento para la salida de Reino Unido de la Unión. Algo que no ha gustado al primer ministro, Boris Johnson aunque, finalmente, ha cumplido y ha solicitado esa prórroga hasta Enero de 2020. Eso sí, con una carta en la que asegura a los 27 que él no es partidario de la medida, pero que la Ley le obliga a pedir esa ampliación.