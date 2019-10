Boletín de noticias COPE del 27 de octubre de 2019 a las 03.00 horas

Esta noche han vuelto las protestas violentas a las calles de Barcelona, y aunque la tensión no ha llegado a los niveles de la semana pasada, eso no ha evitado que 46 personas hayan tenido que ser atendidas por los servicios médicos y al menos, 3 hayan sido detenidos. La situación en Bolivia se complica. Y seguro que lo has notado, esta madrugada hemos retrasado una hora el reloj. En la previsión del tiempo, seguimos con cielos despejados en la mayor parte del país. El Atlético de Madrid ha ganado en casa ante el Athletic de Bilbao.