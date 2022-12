Boletín de noticias de COPE del 20 de noviembre de 2022 a las 18.00 horas

Dos años de libertad condicional. Es la condena que ha impuesto hoy un tribunal alemán para Irmgard Furchner, una mujer de 97 años, ex secretaria de un campo de concentración nazi en el que 65.000 personas fueron asesinadas. Ha sido declarada culpable de ser cómplice de la muerte entre 1943 y 1945 de más de 10.500 de esos prisioneros. Es el veredicto tras un juicio de más de 40 días, más de 3.600 páginas de expedientes y la declaraciones de hasta 14 testigos, 8 de ellos supervivientes de un campo de concentración. La nonagenaria intentó darse a la fuga el año pasado para que no pudiesen juzgarla. La Guardia Civil concluye que el PSOE valenciano pagó al menos un millón de euros de gastos electorales con comisiones cobradas por la denominada trama AZUD, una presunta red de corrupción que operaba igual que la Gürtel. La Guardia Civil ha encontrado facturas pagadas con donaciones ilegales en 2007 y 2008. En su informe la UCO, la Unidad Central Operativa del cuerpo, apunta que los socialistas valencianos encargaron hasta una tonelada de caramelos y 250.000 globos que nunca pagaron. En España más de cuatro millones de personas padecen trastornos como el insomnio o la apnea del sueño. Y más de 12 millones se despiertan con la sensación de no haber descansado. Una situación que impide un buen descanso y que muchas veces empeora el rendimiento en el trabajo, los estudios o, incluso, la vida personal.