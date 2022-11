Boletín de noticias de COPE del 7 de noviembre de 2022 a las 18.00 horas

Esa huelga de transportistas que empieza el domingo no tiene el respaldo de las plataformas mayoritarias del sector. De hecho el colectivo del transporte de mercancías avisa de que el paro va a subir todavía más los precios. Por eso la cadena alimentaria y la hostelería han pedido seguridad para que se garantice el abastecimiento de productos y materias primas. No quieren que se repitan incidencias ni episodios violentos que afectaron el funcionamiento del transporte hace ocho meses. Destacan que el paro llega en un momento complicado para la cadena alimentaria, que está “gravemente tensionada” por el contexto internacional. Además, un incendio en una empresa productora de azufre de Constantí, Tarragona ha obligado a las autoridades a confinar el polígono industrial del municipio. Hay dos heridos, ninguno de gravedad. Las sirenas de la zona han empezado a sonar y la recomendación es que nadie se acerque a ese lugar. En cualquier caso, no afecta a zonas urbanas habitadas. Y a esta hora los ministros de economía y finanzas de la eurozona están estudiando cómo frenar la inflación, disparada por los precios de la energía, y cómo afrontar los próximos meses. Al llegar al encuentro, la ministra Nadia Calviño ha presumido de los buenos datos -decía- de la economía española. Y aseguraba que no hay ningún problema de cara a los fondos europeos.