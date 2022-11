Boletín de noticias de COPE del 24 de noviembre de 2022 a las 17.00 horas

El día está siendo intenso en el Congreso por el debate de los Presupuestos para el año que viene. Las Cuentas Públicas tienen ya garantizado que van a salir adelante. Esquerra Republicana acaba de anunciar que sus 13 diputados votarán a favor de las cuentas. Ahora mismo, hay un receso de 45 minutos para que se realicen las votaciones telemáticas delos presupuestos y la creación de una subcomisión de seguimiento del pacto de estado sobre violencia de género.Y mañana viernes, el precio de la luz vuelve a subir un 6,6% se situara en los 162 euros el megavatio hora, su precio más alto en el último mes. Mientras en Bruselas, los ministros de Energía de la Unión Europea NO consiguen ponerse de acuerdo sobre el límite al precio en las compras de gas. Termina sin consenso la reunión entre los 27, aunque volverán a intentarlo el próximo 13 de diciembre en vísperas de la cumbre de jefes de Estado en Bruselas. Además, el tope de 275 euros el megavatio hora genera profundas diferencias, pero sí han logrado pactar otras dos medidas: el mecanismo de solidaridad en las compras de energía y acelerar los permisos para las renovables.Por último, punto y final en la Audiencia Provincial de La Coruña al juicio contra José Enrique Abuín, conocido como 'El Chicle', que cumple condena permanente revisable por matar a Diana Quer. Esta vez se ha vuelto a sentar en el banquillo por presuntamente violar a su ex cuñada. Hechos que habría cometido una década antes del crimen de Diana. En su intervención ante el juez ha reiterado su inocencia, mientras que la Fiscalía y la acusación particular mantienen su petición de 15 años de cárcel.