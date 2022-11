Boletín de noticias de COPE del 18 de noviembre de 2022 a las 17.00 horas

La muerte perinatal es la que se produce entre los 180 días de gestación del bebé y el parto. Los niños que mueren antes de nacer son considerados ante la ley como “criaturas abortivas” y no aparecen en el registro. En resumen, a nivel burocrático, no tienen nombre. Una circunstancia muy dolorosa para casos como el de Pilar... ella perdió a su hija a una semana de la fecha de parto y tras vivir un embarazo normal. Por otro lado, mañana sábado, el precio de la luz bajará hasta los 56 euros el megavatio hora. Es el registro más bajo en los últimos 17 meses desde el inicio de la crisis energética. El principal motivo de esta reducción es la energía eólica, que solo este viernes ha supuesto la mitad de la generación de electricidad. Por último, a los 3.700 despidos que ordenó Elon Musk cuando llegó a Twitter hace apenas un mes, ahora se suma un importante éxodo de trabajadores. Cientos de personas se niegan a trabajar intensamente durante largas jornadas como les pidió el magnate en forma de ultimatum si querían seguir en la empresa. Una circunstancia, la de que un jefe obligue a sus empleados a trabajar más horas bajo amenaza de despido, que la legislación española no permite.