Aun no sabemos cómo vamos a tener que pasar las Navidades y cómo las vamos a celebrar. Algunas comunidades ya han hecho sus propuestas. En Galicia, por ejemplo, proponen que los menores de 10 años no cuenten para el límite en las cenas familiares y que, además, éste se establezca por unidades familiares y no por personas.