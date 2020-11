Boletín de noticias COPE del 19 de noviembre de 2020 a las 16.00 horas

Un 75% de los españoles reconocen haber cambiado sus hábitos de consumo y de limpieza por el COVID. 4 de cada 10 admite dedicar más tiempo a la higiene del hogar. Desde el Colegio de Médicos de Barcelona aseguran que hemos modificado nuestras conductas. Te venimos contando que Castilla y León va a seguir cerrada y sin hostelería hasta el 3 de diciembre. La presión que sufren los hospitales por los enfermos de coronavirus es muy alta y todavía quedan un par de semanas difíciles. Lo acaba de decir en estos micrófonos de La Tarde de COPE Jesús Blanco, el coordinador de las UCIs de esa comunidad. Tomar antibióticos cuando no son necesarios, por ejemplo para tratar un resfriado, no solo no es eficaz sino que además puede provocar la aparición de bacterias más difíciles de tratar. En la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de los antibióticos, la microbióloga María del Mar Tomás, explicaba su importancia en COPE.