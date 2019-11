Boletín de noticias COPE del 29 de noviembre de 2019 a las 07.00 horas

Estamos ya metidos en un viernes que tiene varias citas importantes. Dos de ellas en los tribunales. Hoy podrían ingresar en prisión cuatro de los 19 condenados por el caso de los EREs falsos en Andalucía. Son dos ex consejeros y dos ex directores generales de trabajo y seguridad social. En el grupo no está el ex presidente José Antonio Griñán. En la vista judicial de este jueves no se ha tomado ninguna decisión al respecto, ahora todo depende de la decisión de la audiencia de Sevilla.

De la Audiencia de Sevilla a la Audiencia de A Coruña. Está previsto que a las diez de la mañana conozcamos el veredicto del jurado popular en el caso Diana Quer. Además, ha quedado visto para sentencia el caso Arandina. Tres ex jugadores del equipo burgalés se enfrentan a penas de 39 y 40 años de prisión por un presunto caso de abuso sexual a una menor de edad. Hablan dos de los tres acusados.