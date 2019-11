Boletín de noticias COPE del 15 de noviembre de 2019 a las 07.00 horas

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha sido sin duda la protagonista destacada de este jueves, y no precisamente por algún motivo acertado o que merezca ser celebrado, sino por todo lo contrario. La ministra dijo ayer que la libertad de los padres para elegir un centro de enseñanza no es "emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución". Palabras que tenían lugar en el Congreso organizado por Escuelas Católicas, lo que provocó un fuerte murmullo de desaprobación de los asistentes. Las reacciones no se hicieron esperar.

Una de las más destacadas fue la del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, que respondió a la ministra de Educación Isabel Celaá. El prelado se limitó a decir que esperaba que las palabras de la ministra hubiesen sido "un lapsus". Vamos a tener la oportunidad esta mañana de escuchar mejor a Monseñor Luis Argüello, que va a estar en Herrera en COPE.